Manchester United | anche gruppi dall’Arabia Saudita in corsa per comprare il club

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si fa sempre più avvincente laper l’acquisto deldagli attuali proprietari, ovvero la famiglia Glazer. Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Qatar, ora arrival’Arabia, secondo quanto riporta il Telegraph, che lo definisce come “il più grande affare nella storia dello sport. Diversiprivati di Riyadh hanno presentato richieste formali. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stasera, ma a causa dello status delloalla Borsa di New York, i broker che agiscono per conto delsono obbligati a prendere in considerazione le offertesuccessivamente. SportFace.

...tutto ciò che è in mio potere per difendere i miei interessi" Image In Spagna il Barça è al centro dei riflettori mediatici non tanto per la bella partita di Europa League contro il...Benítez smentisce di aver mai detto a Modric di non tirare da fuori e a Ronaldo come si tirano le punizioni: 'Cristiano Ronaldo lo conoscevo dal, analizzavamo come tirava i calci di ...

Le aperture in Inghilterra - United, 2-2 al Camp Nou. Duello arabi-qatarioti per il club TUTTO mercato WEB

Manchester United, scatto per un obiettivo della Juve Calciomercato.com

Cristiano Ronaldo, umiliazione finale: il Manchester Utd vola Liberoquotidiano.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Tuttosport insiste oggi su un nome già emerso nelle scorse settimane per il mercato dell'Inter. Si tratta di Tajon Buchanan, seguito anche mercoledì sera con un ...