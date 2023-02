Manca l’acqua a scuola | il papà-professore regala un’intera fornitura di acqua a proprie spese

(Di venerdì 17 febbraio 2023) In un giorno dedicato all'amore come San Valentino, un gesto commovente di un padre-ha toccato il cuore della comunità scolastica a Santa Maria Capua Vetere. L'articolo .

leggi anche Perché in ItaliaProvvedimenti del genere potrebbero essere necessari per cercare di limitare i danni , con le botti d'che viaggiano lungo lo Stivale per rifornire i ...Oltre alle piogge, infatti,anche una quantità di neve in grado di rifornire adeguatamente le risorse idriche montane , vitali per la sopravvivenza dei nostri corsi d'e quindi per'...

Manca l'acqua potabile in quota: l'intervento dei pompieri con i ... il Dolomiti

Allerta siccità in Piemonte, in sette comuni manca già l’acqua e sono ricorsi alle autobotti La Repubblica

Guasto sulla condotta, non finiscono i disagi per i cittadini: 6 comuni ancora senza acqua LatinaToday

tecnici Abbanoa al lavoro per un guasto: ecco dove manca l'acqua Olbiapuntoit