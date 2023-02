Maiorca-Villarreal sabato 18 febbraio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Si ferma la discesa dei Sottomarini Gialli?

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo uno splendido inizio di, ilsembra essersi di nuovo arenato: Quique Setien sembrava aver preso totalmente in mano le redini della squadra ma nelle ultime due settimane sono arrivate diverse delusioni. I valenciani hanno perso inaspettatamente contro Rayo ed Elche, per poi inchinarsi con onore anche alla capolista Barcellona: sono fermi a InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 Celje - Mura 17:30 SPAGNA LALIGA Almeria - Betis 16:15 Siviglia -18:30 Valencia - Ath. Bilbao 21:00 SPAGNA LALIGA2 Saragozza - Alaves 16:15 Levante - Andorra 18:30 Mirandes -B ......ripreso a giocare dopo i campionati del mondo non ha portato a casa punti solo contro il... decisamente meglio nei match casalinghi , dove due settimane fa hanno castigato il(2 - 0).

Maiorca-Villarreal, il pronostico: partita equilibrata, ospiti ... Footballnews24.it

Maiorca-Villarreal (sabato 18 febbraio 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Si ferma la discesa ... Infobetting

Diretta Maiorca-Villarreal: dove vederla in tv e live streaming DAZN

UFFICIALE: Dal Villarreal al Maiorca, il campionato di Morlanes finirà nell'isola TUTTO mercato WEB

UFFICIALE Maiorca, preso Morlanes dal Villarreal Sportitalia

Ormai tutti i principali campionati europei hanno abbondantemente completato il giro di boa per la stagione in corso. Le classifiche incominciano a delinearsi sempre di più e si iniziano a intravedere ...Il Barcellona vince 1-0 in casa del Villarreal, l'Atletico passa a Vigo. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...