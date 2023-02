Madoff – Il Mostro Di Wall Street | Tutto Sulla Nuova Serie Netflix!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)– Ildi: ladocuNetflix racconta nei dettagli la storia di Bernie, che con il suo schema Ponzi da 64 miliardi di dollari distrusse la vita di moltissime persone…– Ildiè unatargata Netflix che racconta la storia del noto schema Ponzi ideato da Bernie. Tantissimi investitori individuali si sono affidati a, che era noto per essere un esperto statista, finendo poi con il ritrovarsi senza più nulla. Nellaviene raccontato in maniera approfondita questo aspetto e non solo. Ecco che cosa c’è da ...