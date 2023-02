... denunciati anche due cittadini italiani, il primo per il furto di denaro dalle... intervenuta su richiestapersonale ferroviario per una verifica dei dati forniti. Infine, a Tarvisio ...... due cittadini italiani, il primo per il furto di denaro dalleautomatiche e l'altro ...al capotreno e sono stati identificati e denunciati dalla Polfer intervenuta su richiesta...

Macchinette del caffè «assaltate» in 3 scuole: bottino da 400 euro L'Eco di Bergamo

Macchinetta del caffè: come scegliere quella perfetta per te Agrodolce

Oddio, sono "fascisti, pistoleri, eversori". Gli elettori non credono più ... Secolo d'Italia

Presi gli spiccioli, ma fatti tanti danni: ladri al Consorzio LA NAZIONE

Provincia, la pausa caffè sarà più "salata": prezzi in crescita del 5,6 ... l'Adige

ChatGPT è solo l’estremo approdo di un percorso il cui inizio rimanda alla metà del secolo scorso. Macchine e robot oggi abitano la nostra quotidianità in forme via via più pervasive, e ciò dà luogo a ...TRENTO. Un ragazzo di 24 anni è stato trasportato all'ospedale Santa Chiara a seguito di un incidente che si è verificato nella serata di ieri in tangenziale a Trento, in direzione sud, in prossimità ...