Macché funerale della cravatta! Eccone 5 che val la pena di avere nell’armadio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tra lupetti, camice senza collo e t-shirt, se ne vedono in giro davvero poche: ma è decisamente troppo presto per annunciare ilcravatta. Pur se relegate alle occasioni formali, come matrimoni, ricevimenti, colloqui di lavoro o eventi dal dress code imprescindibile, le cravatte sono ancora considerate essenziali nel guardaroba di un uomo. Ci stiamo, tuttavia, orientando verso un abbigliamento più informale, a cominciare dai luoghi di lavoro. In azienda si è sempre più flessibili riguardo allo stile ed, infatti, è un fiorire di maglie, a collo più o meno alto, da indossare con disinvoltura sotto le giacche sportive, o di camice che proprio il collo neanche ce lo hanno. Se, comunque, fosse proprio necessario indossarne una, tanto vale che sia il meglio del meglio. E chissà che questo non faccia venir voglia di metterle più ...