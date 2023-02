“Ma sei pazza | che schifo” GF Vip 7 | il gesto choc di Antonella | proprio in testa a Donnamaria

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) GF Vip,e ilsu Edoardo. Ormai la loro storia è diventata centrale nella Casa più spiata d’Italia. Rapporto tormentato che qualcuno ha definito addirittura ‘tossico’, i due fidanzati non perdono occasione per far parlare di sè. Sarà pure una ‘messinscena’, ma le loro reazioni sembrano davvero genuine. Nelle ultime ore c’è stata un’altra, l’ennesima litigata. Tutto è avvenuto subito dopo la puntata in cui siache Nikita hanno preso voti bassi rispetto ad Oriana, scelta come la preferita dal pubblico. Le due si sono consolate a vicenda: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate” le parole di. Edoardo, per tutta risposta, ha detto: ...