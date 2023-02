M3GAN | in arrivo in home video una versione Unrated molto più cruenta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Questa nuovadel film campione di incassi conterrà molte più uccisioni commesse dalla "bambola assassina" protagonista. Come annunciato oggi, una" diverrà distribuita in digitale il prossimo 24 febbraio, per poi arrivare anche in DVD e Blu-Ray il 21 marzo successivo. Nell'averne anticipato l'esistenza un po' di tempo fa a Bloody Disgusting, la sceneggiatrice Akela Cooper aveva parlato di questa nuovacome "più" e con "più uccisioni" da parte della bambola assassina protagonista. "Senza offesa per la Universal, li adoro, e capisco che una volta che il trailer è diventato virale, gli adolescenti sono rimasti impressionati e l'obiettivo era quello di permettere loro la visione", aveva detto Cooper. "Prima o poi …

Il cinema horror è più vivo che mai. Oltre a tantissimi progetti originali che hanno incassato milioni al botteghino negli ultimi mesi - fra cui il recente- sono infatti tornate in auge alcune storiche saghe slasher, fra cui Halloween e Scream - il cui ultimo capitolo, Scream VI - è atteso in sala per il 9 marzo. Fuori dai giochi, però, è rimasto ...è arrivato nelle sale italiane il 4 gennaio 2023 ed è già previsto un sequel del film, che sarà distribuito a gennaio ...

M3GAN: in arrivo in home video una versione "Unrated" molto più ... Movieplayer

M3GAN, ufficiale il sequel in arrivo nel 2025 Ciak Magazine

Drew Barrymore sfida M3gan, la sua versione della dance diventa ... Ciak Magazine

Da 'Scream 6' al remake dell'Esorcista: le uscite 'da paura' del 2023 la Repubblica

Internet vuole VERAMENTE che M3GAN appaia in Toy Story 5 Asiatica Film Mediale

M3gan supera i 90 milioni complessivi ... Questa settimana “inizia” la stagione con l’arrivo in sala del blockbuster Ant-Man And the Wasp - Quantumania, primo titolo Marvel dell’anno e primo film ...