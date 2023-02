L’unicità di Michael Jordan ha qualcosa di sacro | non è solo un campione ma una guida spirituale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sessant’anni fa, a New York, nascevaJeffrey, da molti considerato la più grande icona sportiva di sempre a livello globale. Come ogni definizione superlativa anche questa può essere messa in discussione, ma credo sia importante sottolineare il valore nell’accezione squisitamente sportiva del primato di: il “nome diventato sinonimo di eccellenza”, come disse Barack Obama, non ha avuto lo spessore simbolico e sociale di una figura come Mohammed Alì, né ha ispirato un innamoramento perenne e commovente come Diego Armando Maradona, né ha incarnato l’eleganza apollinea di Roger Federer. All’interno della storia del basket, Bill Russell ha vinto più “anelli”, Wilt Chamberlain ha raggiunto record ineguagliabili a livello statistico, pochi giorni fa Lebron James ha superato il longevo record di punti segnati in carriera ...