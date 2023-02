Luisetta Mercalli compie 108 anni | è la donna più longeva della sua città

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Festa grande a Cagliari per i 108di, lapiù. Classe 1915,nata a Carloforte, ha vissuto due guerre mondiali e varie pandemie, dalla Spagnola al Covid. Il presidente del...

Una vita lunga più di un secolo: ha compiuto 108 anni la signora, festeggiata con una grande festa nella Rsa di Su Planu, a Cagliari . A lei il primato di longevità cittadina e per questo il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco ha ...E l'Amministrazione comunale non è voluta mancare all'evento per portare, con il Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, i più affettuosi auguri alla signora, può vantare ...

