Ludovica Valli | «Non ho tempo di fare la doccia | figuriamoci di stirare» Ed esce con i jeans stropicciati

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 17 febbraio 2023)pochi giorni fa è diventata mamma per la seconda volta. L’influencer ha infatti, dato alla luce il suo bambino Otto Edoardo, regalando così alla sua prima figlia Anastasia, un fratellino. Tutti i giornitiene aggiornati i suoi follower su come procede la vita da mamma e proprio oggi, venerdì 17 febbraio, l’influencer ha postato una storia nella quale si possono ritrovare tutte le mamme. La storia Instagram diIn una delle ultime storie Instagram cheha pubblicato sul proprio profilo, spiega che sta andando a una visita di controllo con il suo bambino. L’influencer quindi si scatta un selfie in ascensore dove si vede che i suoisono tutti. ...