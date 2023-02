(Di venerdì 17 febbraio 2023) Alai Colli Aminei in scena lo spettacolo di“Aldi” sabato 18 febbraio alle ore 21.00. Continua la stagione artistica delai Colli Aminei con lo spettacolo di“Aldi”. Per il pubblico dell’accogliente sala di Viale del

Celli, Ricomposizione (1979). Collezione privata. - Luigi Viola, Do you remember this film(1979), Collezione privata. Intervengono in conferenza: Lisa Parolo, Maurizio Camerani,...A tornare a casa non era stato soloDonadio, ma anche il figlio Adriano , entrambi imputati ... Il sindaco ha spiegato: 'Abbiamo applicato ilprevisto dalla normativa, si tratta della ...

Speciale weekend: cosa fare a Livorno dal 17 al 19 febbraio LivornoToday

Luciano e Massimo Salvetti al Teatro CorteSe con “Al Sapor di Varietà" NapoliToday

«Al Sapor di Varietà», lo spettacolo di Luciano e Massimo Salvetti al Teatro CortéSe ilmattino.it

Spalletti festeggia le 1000 panchine in carriera: record, numeri e vittorie Sky Sport

Luciano Chiarugi: «Io simulatore No, al massimo accentuavo» Corriere della Sera

FERMO - Si è svolta nella palestra Coni di Fermo la prima riunione pugilistica regionale del 2023, aperta dal Presidente Luciano Romanella che ha ...Stasera il tecnico festeggia mille panchine in carriera e in vista della Champions farà ricorso al turnover: il macedone dovrebbe giocare dal 1' ...