Luciana Littizzetto alla settima puntata di C’è Posta Per Te

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 febbraio 2023)e Maria De Filippi Ospitata ’solista’ nelladi C’èper Te in onda domani sera in prima serata su Canale 5. Dopo lo scampato ‘forfait’ di Renato Zero della scorsana, dato dvolontà del cantante di non andare in onda contro la serata finale del Festival di Sanremo 2023, Maria De Filippi accoglierà nel suo studio la ‘veterana’. Per la comica, volto storico di Che Tempo Che Fa al fianco di Fabio Fazio, si tratta infatti dell’undicesima volta nel people show condotto dDe Filippi. Come è già accaduto in passato, lasarà però la mandante dellae non la protagonista di una sorpresa. A chi avrà ...