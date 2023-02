Lucia Pisapia | chi era “la madre dei morti” che ricompose oltre 700 cadaveri

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel lontano 1945, a Salerno, quando la Seconda Guerra Mondiale giungeva alla sua fine lasciandosi alle spalle tanto dolore e morte, a donare nuova speranza al popolo italiano fu la commovente storia di, detta Mamma. Fin dal 1943, Mammasi era impegnata a recuperare e a dare sepoltura a700 salme di persone morte nella zona di Cava de’ Tirreni in seguito agli attacchi dei tedeschi e delle forze alleate. Un’opera mastodontica nella sua portata, che Mammasvolse con la più sincera umiltà, lontano da sguardi indiscreti. Peril pensiero di quei giovani abbandonati ai lati delle strade come sassi senza valore era insopportabile. Una notte sognò addirittura una landa desolata con otto croci divelte dal terreno accanto alle quali ...

La sfida più dura è parlare a una società, come la nostra, che pare interessata solo ai fattori numerici dell’economia, come produzione e crescita, e non alla formazione di uomini nuovi, diversi ...