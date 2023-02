Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis | nasce il secondo figlio Noè Roberto

(Di venerdì 17 febbraio 2023)per la seconda volta, un maschietto. La notizia è dell’ultima ora, a comunicarla in anteprima, attraverso un post Instagram, è stato il settimanale ”Chi” diretto da Alfonso Signorini,il quale proprio di recente sarebbe nato il lorogenito. Mare Fuori 3, anticipazioni seconda puntata: trama episodi mercoledì 22 febbraio 2023per la seconda volta Per il momento si tratta di una esclusiva del settimanale, dal momento nessuno dei due della coppia ha voluto dichiarare nulla, né fare un post di presentazione con i rispettivi social. “indiscrezioni il nome dovrebbe ...

Il settimanale Chi sul social svela come i due avrebbero chiamato il bambino La 31enne oggi, 17 febbraio, avrebbe dato alla luce il bebèe Cristina Marino sono genitori bis: è nato il loro secondo figlio . Così spiffera Chi , che rivela anche il nome dato al bambino . Più volte si era vociferato che il parto fosse ...Tags: alessandrogassman alessandrogassmann rachelwelch rachelwelchmorte twitter Articolo precedente Nato il secondo figlio die Cristina Marino: ecco il nome

È nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino Today.it

Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis: È nato il secondo figlio, Noè Roberto Fanpage.it

Luca Argentero, è nato il secondo figlio: il nome scelto è davvero particolare! Corriere dello Sport

È nato il figlio di Luca Argentero e Cristina Marino: il nome vi stupirà RDS 100% Grandi Successi

Luca Argentero e Cristina Marino raccontano come è iniziata la loro storia d'amore Elle

I fan della coppia non aspettavano altro. Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati genitori bis. L’annuncio non è ancora ufficiale ma stando, alle indiscrezioni di Chi, proprio in queste ore ...Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono diventati genitori, è nato il secondo figlio Noé Roberto: tutti i dettagli Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono diventati genitori per la ...