Luca Argentero | chi è | età | carriera | vita privata | Cristina Marino | Instagram | i figli Nina Speranza e Noè Roberto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023)è certamente uno degli attori italiani più amati ed apprezzati di sempre, soprattutto negli ultimi anni, grazie alle sue partecipazioni in diverse serie televisive. Proprio oggi, poi, siamo ritornati a parlare di lui perché stando ad una rivelazione in esclusiva fatta dal settimanale ”Chi” di Alfonso Signorini, pare che l’attore sia appena diventato anche padre del suo secondoo. Secondo le indiscrezioni il piccolo si chiamerebbe Noè. Ecco allora, qualche informazione su di lui, continuate a leggere!a C’è Posta per Te: chi è, età,, chi è la moglie,, foto e: chi è, età,, ...