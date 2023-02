“Lo Stato non arretra” Meloni si schiera con Nordio | niente paura degli anarchici

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le minacce di morte al ministro Carloda un parte. Gli atti vandalici contro l'ennesima sede diplomatica italiana, la rappresentanza Ue a Bruxelles, con scritte inneggianti ad Alfredo Cospito. Non accenna a smorzarsi su nessun fronte il caso dell'anarchico, in sciopero della fame oltre 110 giorni e da poco trasferito in ospedale per monitorare meglio le sue ormai precarie condizioni di salute dopo la protesta contro il 41 bis. «Nelle ultime ore èminacciato di morte il Ministroed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l'UE a Bruxelles con scritte inneggianti a Cospito. Solidarietà al Guardasigilli e al personale della sede. Loè al loro fianco e non» è il commento della premier Giorgiasu Twitter. ...