LIVE Vuelta a Andalucia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 10 chilometri | gruppo a 3’45”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Attacco da parte di Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty), ma Dries De Bondt prova subito a portarsi su di lui. 14.32 A terra Cyril Barthe in fuga, (Burgos-BH), ma nulla di grave per lui. Si è agganciato con un altro corridore, rientra ine dice qualche parolina a De Bondt. 14.30 Stiamo per entrare negli10di corsa. 14.27principale segnalato a”. 14.24 Iniziano ad esserci i primi disaccordi tra i fuggitivi. Prova ad andarsene Stefano Oldani, senza successo. 14.21 La UAE Team Emirates tira solo per tenere sotto controllo il margine, poiché i più vicini erano Izagirre e Diaz, a 6’23”. 14.18 Nel finale ci sono due rampe con pendenze anche vicino al 20%. Tim Wellens (UAE Team Emirates) ...