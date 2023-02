LIVE Vuelta a Andalucia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | meno di 50 chilometri al traguardo | fuga di 21 corridori

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.43 Mancano 40al. 13.41 Si sta dunque rispettando ciò che aveva detto Tadej Pogacar dopo il successo di ieri: lui e la sua squadra avrebbero preso la giornata in maniera tranquilla. 13.38 Rischio per Azurmendi! Il vento rischia di farlo cadere e nel mentre stava passando una volante. Nulla di grave per fortuna. 13.35 Mancanodi 50al, c’è unadi 21, con tanta presenza italiana. Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), Samuele Battistella (Astana-Qazaqstan), Connor Swift, Salvatore Puccio (Ineos-Grenadiers), Gorka Izagirre (Movistar), Tim Wellens (UAE Team Emirates), Felix Engelhardt (Jayco-AlUla), Dries De Bondt, Samuel Gaze, ...

... Re matto, Credimi ancora e In un giorno qualunque. Nel settembre del 2011 viene pubblicato il brano Solo (al ruedo), singolo di lancio del primo album in studio Solo 2.0, pubblicato il ...... TIVUSAT) Palinsesto Rai Sport HD di Domenica 12 Febbraio 2023 ore 06:00 Ciclismoa Murcia (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Vuelta a Andalucia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale con due rampe che toccano al 20% OA Sport

LIVE Vuelta a San Juan 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria e maglia di leader per Miguel Angel Lopez, secondo Ganna! OA Sport

Live San Juan - San Juan - Vuelta a San Juan - Tappe & Highlights ... Eurosport IT

LIVE Vuelta a San Juan 2023 | tappa di oggi in DIRETTA ... Zazoom Blog

Live Villa San Agustín - San José de Jáchal - Vuelta a San Juan ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a Andalucia 2023, la Alcalà de Guadaira-Alcalà de los Gazules. Un’altra tappa ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Vuelta a Andalucia 2023, la Alcalà de Guadaira-Alcalà de los Gazules. Un’altra tappa che ...