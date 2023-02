LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sei in fuga a 70 km dal traguardo | gruppo a 1’30”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Torniamo alla corsa: in questo momento mancano 60 km all’arrivo. Lacomposta da Pedro Andrade (ABTF Betão – Feirense), Aleksandr Grigorev (Efapel Cycling), Fabio Costa (Glassdrive Q8 Anicolor), Guillermo Garcia (Rádio Popular – Paredes – Boavista) e Gonzalo Amado (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) ha ora 1’10” di vantaggio. Ilha dunque rosicchiato venti secondi negli ultimi dieci chilometri. 15.39 Questa classifica virtuale dei GPM: RNK. RIDER POINTS POINTS SCORED TODAY 1 – FERREIRA António 12 – 2 – LOURENÇO Rafael 11 – 3 – CORT Magnus 10 – 4 ?12 GRIGOREV Aleksandr 9 8 5 ?1 VAN WILDER Ilan 8 – 6 ?1 ASGREEN Kasper 6 – 7 ?1 COSTA Rui 6 – 8 ?1 MADOUAS Valentin 4 – 9 ?1 KWIATKOWSKI Micha? 4 – 10 ?1 CASTROVIEJO ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 La frazione di oggi è partita questa mattina alle ore 11:55 e in tutto prevede 203,1 km. 15.15 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIR