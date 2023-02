LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Fabio Costa da solo al comando | gruppo a 20” a 35 km dal traguardo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19 Si assottiglia sempre di più il vantaggio di. Il portoghese verrà ripreso prima dello sprint previsto tra circa 10 km. 16.18 Ricordiamo che ilvolante assegnerà anche due secondi in classifica generale al vincitore. 16.15 Fuori dalrimane dunque soltanto. Il portoghese ha circa 25” di vantaggio sul. 16.15 E in pochissimo tempo sono già riusciti a prendere tutti gli inseguitori. 16.13 Ilha accelerato prepotentemente sotto la spinta della EF Education-EasyPost. 16.13 Poco meno di 40 km all’arrivo! 16.10 Nel frattempo ilha ripreso Samuel Blanco (APHotels and Resorts – Tavira). 16.09 Ci sono poco più di 10” tra ...

... può imbattersi in qualche sfortunato evento durante uno delle sueperformance. Il Boss, ... Il Boss è andato subito a sincerarsi delle condizioni del malcapitato, e unaresosi conto che non ...... permettendo ai bavaresi di sollevare la coppa dalle grandi orecchie per la sestanella loro ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...

LIVE Volta ao Algarve 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cinque in ... OA Sport

Live Faro - Tavira - Volta ao Algarve - Tappe & Highlights - 17/02/2023 Eurosport IT

DIRETTA Volta ao Algarve 2023 LIVE, Terza Tappa SpazioCiclismo

Radio italia Live - il Concerto torna a Palermo per la terza volta Primaonline

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Biniam Girmay domina la volata ad Altea! Settimo Battistella OA Sport

15.15 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Volta ao Algarve 2023! Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Volta ao Algarve 2023, corsa portoghese di livello 2.Pro.