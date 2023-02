LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 6-3 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | dominio dell’azzurro | è in semifinale!

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO JANNIKNEL RANKING ATP: LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA COME CAMBIA IL TABELLONE DI JANNIKCON L’ELIMINAZIONE DI HOLGER RUNE 21.32torna in semifinale in un ATP 500 per la prima volta dall’ottobre 2021 quando raggiunse il penultimo atto sempre indoor, a Sofia. Prima volta in semifinale adopo i quarti del 2020 quando perse avendo match point contro Carreno Busta. 21.30 Una prestazione schiacciante da parte di: 17 errori gratuiti contro i 29 del suo avversario, 58% di prime in campo con il 73% di resa.ha ottenuto appena il 22% di punti con la seconda di servizio. FINISCE IL MATCH! Jannikbatte 6-1 6-3 Stan ...

IL TABELLONE DELL'ATP 500 DI ROTTERDAM IL TABELLONE ...Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Jannika caccia di un posto in semifinale al torneo ATP di Rotterdam

Dopo aver battuto ieri il n.3 al mondo e favorito del torneo, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alle semifinali dell'Atp 500 di Rotterdam. Nei quarti, l'azzurro ha battuto in ...