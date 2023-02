LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 5-3 | ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il match

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI HA GUADAGNATO JANNIKNEL RANKING ATP: LE PROIEZIONI DI CLASSIFICA COME CAMBIA IL TABELLONE DI JANNIKCON L’ELIMINAZIONE DI HOLGER RUNE 15-30arriva stanco sul dritto a chiudere dopo un lungo scambio. 0-30 Rasoiata con lo slice di rovescio da parte di. 0-15 Il nastro respinge il rovescio di. 5-3 BREAK. Seconda morbida di, non si fa pregarecon il dritto. Adessoper il. 15-40 Prende la rete con il rovescio in diagonale: progressione stupenda. Due palle break. 15-30 Largo di poco il dritto a sventaglio del ...

domina Tsitsipas Musetti supera Cachin: "Non vedevo l'ora di giocare con Tsitsipas" Musetti: "Terra battuta, le sensazioni migliori" IL TABELLONE DELL'ATP 500 DI ROTTERDAM IL TABELLONE ...Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Jannika caccia di un posto in semifinale al torneo ATP di Rotterdam

Sinner-Wawrinka all'Atp Rotterdam, il risultato in diretta live della partita Sky Sport

Jannik Sinner - Stan Wawrinka live: Tennis - ATP, Rotterdam Eurosport IT

ATP Rotterdam LIVE: Sinner vince il primo set contro Wawrinka. Musetti tra poco a Baires Ubitennis

LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 3-2, ATP Rotterdam 2023 in DIRETTA: prova a reagire lo svizzero OA Sport

Sinner-Wawrinka oggi ai quarti ATP Rotterdam: orario e dove vederla in diretta tv e streaming Fanpage

A Rotterdam è il giorno dei quarti di finale dell’ABN AMRO Open, primo ATP500 della stagione che spazia tra sfide inaspettate e inedite e altre che si preannunciano incandescenti. Ad aprire il ...Jannik Sinner sfida Stan Wawrinka nei quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam: il vincente troverà sabato uno tra Brouwer e Griekspoor. Già decisa l'altra semifinale tra Medvedev e Dimitrov. Il m ...