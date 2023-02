LIVE – Sinner-Wawrinka 6-1 3-3 | quarti di finale ATP Rotterdam 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 500 di(cemento indoor). L’altoatesino è galvanizzato dopo lo splendido successo in due set contro il numero tre del mondo Stefanos Tsitsipas. Adesso la sfida all’ex campione Slam svizzero, che nelle prime due uscite ha ben impressionato contro il kazako Alexander Bublik ed il francese Richard Gasquet. A partire con i favori del pronostico sarà il giovane azzurro, reduce dal titolo numero sette della carriera ottenuto in quel di Montpellier. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, sorride all’elvetico, in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti con l’italiano. Vincere sarebbe fondamentale per, il cui tabellone ...