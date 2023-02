LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | Schwarz fa la differenza | 2° Odermatt | De Aliprandini opaco

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.35 L’austriaco Raphael Haaser scavalca Deed è 11° a 2.64. Tocca all’azzurro Filippo Della Vite. 10.33 Il canadese Erik Read è 12° a 2.98, alle spalle di De. 10.31 Kilde sbaglia ed è fuori. Il suo Mondiale si chiude con gli argenti in superG e discesa. 10.30 Attenzione al norvegese Aleksander Aamodt Kilde, è in vantaggio di 2 centesimi al primo intermedio! 10.28 Marcoconduce ildeidi sciquando sono scesi i primi 15. 2°a 0.58, 3° Kranjec a 0.76, 4° Meillard a 1.13, 5° Feller a 1.27. 10.27 Zubcic disputa una prova convincente ed ...

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Italia a caccia di medaglie nel gigante femminile ai Mondiali dialpino di Courchevel/Meribel.... l'Italia ha conquistato la sua 75medaglia nella storia dei Mondiali dialpino. Una lunga lista ... un argento e un bronzo BASSINO ORO NEL SUPERG - SUPERG MASCHILECORTINA 1932 PAULA ...

MONDIALI SCI - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante maschile iridato ... Prima manche alle ore 10, seconda alle ore 13:30, LIVE in tv sui canali Eurosport e in streaming su discovery+.I Campionati del Mondo di sci alpino approdano per la quarta volta nella storia in Francia dopo le esperienze del 1937 e 1962 a Chamonix e del 2009 a Val d’Isère.