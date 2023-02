LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | pazzesco Schwarz | rifila 0 58 a Odermatt!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.11 Pinturault fuori dai giochi per le medaglie: 6° a 2.48. Dopo l’errore si è proprio disunito. Attenzione ora allo sloveno Zan Kranjec, uomo da grandi appuntamenti. 10.10 Pinturault ha subito 0.12 di vantaggio al primo rilevamento, al secondo è dietro di 0.87 dopo un grave errore. Stava sciando davvero bene. 10.08 Feller perde progressivamente ed è quarto a 1.27. I distacchi sono elevatissimi, potrebbero esserci inserimenti a sorpresa per la zona podio. A cominciare dal francese Alexis Pinturault, che ci aspettiamo competitivo sulla pista di casa. 10.07 Loic Meillard paga tantissimo, ma è comunque terzo a 1.13. Incredibile la manche che ha disputato, ma l’austriaco ormai sta lavorando ...