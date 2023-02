LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | Marco Odermatt saprà vincere da favorito? Della Vite per stupire

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELIl medagliere dei– La cronaca delfemminile Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelmaschile valevole per i Campionatidi sciin corso di svolgimento a Meribel e Courcheve (Francia). Dopo la gara femminile disputata ieri, oggi tocca agli uomini eleggere il migliore tra le porte larghe, con una gara che prende il via con un netto e chiaro. La gara vedrà la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Come detto, la grande domanda non ...