LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | Giovanni Borsotti si prende la vetta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.00 Roenngren, senza particolari errori, è nono a 2.19.chiuderà in top15: meglio del previsto, ha disputato la sua miglior gara dell’anno proprio ai. Tocca a Luca De Aliprandini (-0.34). 13.57conduce ildeicon 0.14 su Radamus e 0.73 su Schmid. Il prossimo a partire sarà lo svedese Mattias Roenngren (-0.19). 13.56 Ford sbaglia a ripetizione, poi nel finale salta una porta ed è fuori. Mancano 15 atleti. 13.53 Read perde uno sci ed è fuori. Al primo intermedio era già dietro di 21 centesimi.ha attaccato senza paura, si è trovato più a suo agio su un ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante maschile valevole per i Campionati Mondiali 2023 di sci alpino in corso di svolgimento a Meribel e Courcheve (Francia). Dopo la ...