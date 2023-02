LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | cade Alex Vinatzer

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.43 Brutta caduta di, che aveva già spigolato anche sul muro. E’ scivolato in una curva verso sinistra ed ha abbattuto una porta. Impatto violento, che senso aveva fare questa gara oggi? Nessuno. 13.41 Ortega 5° a 1.02: la Spagna negli sport invernali è quasi inesistenti, salvo qualche sporadico exploit nello snowboard. Ora il primo degli azzurri,(-0.35). 13.40 Faivre terzo a 6 decimi da Raposo, che umiliazione. Per il francese un Mondiale da incubo. Tocca allo spagnolo Albert Ortega (-0.12). 13.38 Manche della vita per Charlie Raposo: il britannico è al comando con 0.39 su Tumler e sogna la top20. Ora l’ormai ex-campione del mondo francese ...