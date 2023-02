LIVE Sci alpino | Gigante Mondiali 2023 in DIRETTA | Brennsteiner davanti | Della Vite in top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.22 Feller ha pasticciato davvero troppo sul muro, finendo lungo di linea a più riprese, fino a saltare una porta: è fuori. Filippodunque chiuderà in. Al momento è 6° a 1.58. Ora lo svizzero Loic Meillard (-0.24). 14.19ha preso tanta velocità nella parte conclusiva del muro, portandola anche sul piano. L’austriaco è in testa con 2 decimi secchi su un Kristoffersen che oggi non ha convinto. Ne mancano 5! Tocca all’austriaco Manuel Feller (-0.05): c’è da scommettere che rischierà il tutto per tutto… 14.18 Kristoffersen nuovo leader: 72 centesimi di vantaggio su Pinturault. Basterà per il podio? Ora l’austriaco Stefan ...