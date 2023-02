LIVE – Sassuolo-Napoli 0-1 13? Kvaratskhelia | gol spettacolare della stella georgiana

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per il 23° turno del campionato di Serie A. Tweets by sscIlcapolista arriva a questa partita con un vantaggio di 15 punti sull’Inter seconda e con la possibilità di andare addirittura a +18 per almeno 24 ore (doma sera ci sarà Inter-Udinese). Il, nonostante gli ultimi quattro risultati positivi (tra cui le vittorie con Milan e Atalanta), è ancora immerso nella lotta salvezza: il Verona terzultimo è a solo -7. La gara d’andata, disputatasi lo scorso 29 ottobre, finì con un perentorio 4-0 in favore degli azzurri firmato da Osimhen, autore di una tripletta, eOsimhen (Getty ...