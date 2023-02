LIVE Musetti-Varillas | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | ostacolo peruviano verso la semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella sfida fra Lorenzoe Juan Pablo, partita valida per i quarti di finale del torneo ATP di. Per l’azzurro un match da prendere con le molle contro il, al momento protagonista di una brillante cavalcata. Il numero 101 del mondo, faro della sua selezione, ha fatto partire il suo percorso dalle qualificazioni, iniziate sabato, battendo in serie due padroni di casa, prima Thiago Tirante con un comodo 6-2 6-4 e poi il più probante Federico Delbonis per 7-5 6-2. Dopo il debutto nel torneo positivo con il portoghese Joao Sousa, nel match degli ottavi di ieri ha avuto la meglio su Dominic Thiem con un doppio ...