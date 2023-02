LIVE Musetti-Varillas | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | arriva la pioggia L’azzurro in campo dopo Norrie-Etcheverry

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:03 Buonasera e ben ritrovati nellascritta del quarto di finale dell’ATP ditra Lorenzoe Juan Pablo. Si è da poco concluso il primo set del match che vede opposto il britannicoall’argentino, con il padrone di casa che si è imposto per 7-5.però la. Partita interrotta, c’è soltanto da attendere. A tra poco! Buongiorno a tutti e benvenuti alladella sfida fra Lorenzoe Juan Pablo, partita valida per i quarti di finale del torneo ATP di...

Nel caso il match difosse ancora in corso al termine di Sinner, allora l'emittente aprirà ... In ogni caso sarà possibile seguire interamente l'incontro del tennista di Carrara in...SEGUI LA DIRETTA TESTUALE TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Lorenzoe Juan ...streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento ...

LIVE Musetti-Cachin 6-2 6-3, ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA: l'azzurro batte l'argentino e vola ai quarti di finale OA Sport

Musetti riparte dalla terra rossa: sfida di resilienza con Cachin (live ... Tiscali

Live Juan Pablo Varillas - Lorenzo Musetti - ATP, Buenos Aires ... Eurosport IT

Italiani in campo giovedì 16: Sinner vs Tsitsipas a Rotterdam, LIVE su Ubitennis. Musetti a Buenos Aires. Cosa aspettarsi e dove vederli Ubitennis

la programmazione della settimana 13-19 febbraio: i tornei in diretta SuperTennis

Dove seguire il match tra Juan Pablo Varillas e Lorenzo Musetti, valido per i Quarti di finale dell’ATP di Buenos Aires, in Diretta LIVE ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Lorenzo Musetti e Juan Pablo Varillas, partita valida per i quarti di finale del torneo ATP d ...