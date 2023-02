LIVE Musetti-Cachin 6-2 6-3 | ATP Buenos Aires 2023 in DIRETTA | l’azzurro batte l’argentino e vola ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.08 Ritorno brillante del tennista toscano, il quale se la vedrà aidicon Juan Pablo Varillas. Per il carrarino è il tredicesimo accesso aididi un torneo ATP. 6-3 GAME, SET AND MATCH! Lungo il rovescio diaidindo6-2 6-3 in 1h 25?. 40-30 Scambio molto intenso, il primo ad uscire è, ma il passante di dritto è di poco largo. MATCH POINT! 30-30 Prima in kick vincente del. 15-30 Straordinaria la smorzata di rovescio di. 15-15 Palla corta, ...