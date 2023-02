L' Italia del processo Ruby è grave Ma il vero scandalo è il radicalismo puritano

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Da Panorama del 14 aprile 2010 Chi abbia visto anche un solo talk-show sul casonon può non averlo capito: il sesso parlato, il simulacro ideologico del sesso, è una brutta bestia, scatena le più losche e dissimulate passioni, uccide l’intelligenza, la buona creanza, il discernimento. L’delè ufficialmente ubriaca. Un grano di vera e pura follia si è impadronito di coloro che pretendono di rappresentarla in quanto opinione pubblica o in quanto pubblica accusa in giudizio: l’invenzione del reato di prostituzione per il presidente del Consiglio, e la connessa attività di guardonismo giudiziario, di origliamento, di pubblicazione illegale di intercettazioni riguardanti la sua vita privata, è stato materiale esplosivo. È saltata in aria la coscienza nazionale, ma sono in pezzi anche l’inconscio e ...