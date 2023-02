L’Inter guarda in casa Udinese | tre i profili sotto la lente di ingrandimento domani sera

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Possibili intrecci di mercato tra Inter eQuella ditra Inter esarà l’occasione per gli osservatori e dirigenti nerazzurri di vedere da vicino 3 giocatori che per un motivo o per l’altro piacciono in Viale della Liberazione. “Oltre a Roberto Pereyra, in scadenza al 30 giugno 2023, occhi anche su altri due giocatori: Rodrigo Becao, in lista per la difesa al posto del partente Skirniar, e Beto, tra iseguiti già prima del ritorno di Lukaku. Un nome che può tornare d’attualità per l’attacco proprio se Big Rom non dovesse restare dopo il prestito”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene da intermagazine.