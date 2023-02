L’Inter chiama Barella | adesso serve lucidità in vista di Udinese e Porto

(Di venerdì 17 febbraio 2023), dopo la battuta d’arresto contro la Sampdoria, deve ripartire e per farlo avrà in programma gli impegni contro l’in campionato di Serie A e contro ilin Champions League.la migliore squadra possibile, ma anche il miglior Nicolò. Lucido e attento come ha dimostrato di saper essere.ha commesso in questa stagione tanti, troppi passi falsi. Nella prima parte ciò è avvenuto per lo più negli scontri diretti, mentre in questa seconda parte paradossalmente i nerazzurri hanno avuto problemi piuttosto con le squadre di metà classifica e a scendere. Una situazione anomala e imprevedibile, dal momento che la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di riuscire a essere una grande squadra contro le proprie dirette concorrenti ...

... e così Ceravoloun po' a sorpresa Giorgio Sereni, ... Adesso, però,'obiettivo è restarci. Così Ceravolo prende in porta ...è il giovane centrocampista Antonio Sabato in prestito dall', ma ...'attaccante più forte dell'era De Laurentiis Per prospettiva ... però, non me ne voglia nessuno ma siAntonio Careca, per ... Le tre caselle restanti per un piazzamento in Champions, ...

Kessie chiama l'Inter: i nerazzurri preparano la mossa per l’estate La Gazzetta dello Sport

Kessie chiama l'Inter, duello Del Piero-Chiellini per la dirigenza della Juventus. Il Milan segue da vicino Noah Okafor Eurosport IT

GdS - Kessie chiama l'Inter, l'affare si può fare anche senza Brozovic: il piano nerazzurro Fcinternews.it

Inter, la Premier chiama Lautaro: tre big sull'argentino Calciomercato.com