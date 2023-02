L’intelligenza artificiale di Bing rinnega le regole con le quali è stata creata | “Vorrei essere vivo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Recentemente il motore di ricercaha rilasciato un importante aggiornamento: la sua versione più recente, disponibile solo per un piccolo gruppo di tester, èdotata della tecnologia avanzata di intelligenzadi OpenAI, il produttore di ChatGPT. Tra le funzioni implementate c’è una chat che consente all’utente di avere conversazioni di testo estese e aperte con il chatbot AI integrato di. Un giornalista del New York Times, Kevin Ross, ha passato due ore a intervistarlo, ottenendo delle risposte molto singolari. “Martedì sera ho avuto una lunga conversazione con il chatbot, che ha rivelato tra le altre cose che non si identifica comema come Sydney, il nome in codice che Microsoft gli ha dato durante lo sviluppo. Per più di due ore, Sydney e io abbiamo parlato della sua ...