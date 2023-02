L’inaugurazione dello spazio Esperienza Europa a Roma con la presidente dell’Europarlamento Metsola

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Aviene inaugurato ufficialmente lointerattivo. Per l’occasione verrà anche scoperta la targa che lo dedica all’exdel Parlamento europeo, David Sassoli. Interverranno ladel Parlamento europeo, Roberta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello per gli Affari europei Raffaele Fitto, il commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, il sindaco diRoberto Gualtieri e la vicedell’rlamento, Pina Picierno. Segui la diretta ?Oggi alle 14?? ?? Inaugurazione del centro “” dedicato a David Sassoli Intervengono:@EP President@Antonio ...