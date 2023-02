L’impero Usa ha invaso l’Europa | la lezione mai imparata dei romani

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 febbraio 2023)romano, quando sottometteva un territorio, lo riempiva di sue basi militari onde assicurarsi che i sottomessi non facessero scherzi. Giustamente, così fa l’occupante e così ha sempre fatto. I più a rischio erano gli ebrei, che a ogni Pasqua scatenavano tumulti dietro all’ennesimo preteso Messia che li avrebbe messi al posto dei dominatori (per questo l’unico Messia, Gesù, che non prometteva riscosse e rivincite – anzi, diceva di pagare le tasse a Cesare- venne eliminato). Poiché ogni volta tutto partiva dal Tempio, che a Pasqua si riempiva di ebrei venuti da ogni dove (c.d. “diaspora”) e le prediche dei sacerdoti ricordavano loro con toni accesi la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, ipretesero da Erode il Grande, loro re-fantoccio, una caserma proprio dentro al Tempio. E lui costruì la Torre detta Antonia in servile omaggio al suo ...