(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Inl'Asl 3 ha messo a punto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale () sull'nel paziente cirrotico. Si tratta di una grave complicanza della, che si manifesta in modo più o meno rilevante. Nello specifico, è una grave problematica neurologica che subentra quando il fegato smette di svolgere una delle sue funzioni più importanti: la detossificazione. Lacausa circa 400 morti all'anno: è la prima causa di trapianto di fegato nella regione che - spiega una nota diffusa da Alfasigma - è al settimo posto in Italia per mortalità pere tumore del fegato. Pesa l'elevato consumo di alcol. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, in ...

...di sistema alla logistica e l'altra andrà al cashback per i disagi creati dai cantieri straordinari I 180 milioni previsti da Autostrade per l'Italia per i ristori'autotrasporto in, in .... Leone. ARBITRO: Verdoia di Genova; assistenti Spinetta e Caggiano della Spezia. NOTE: Note: al 78' rigore fallito da Giannini e al 93' espulso Greci. Nella foto, Tommaso Giannini, dietro Lele ...

Ristori all’autotrasporto in Liguria, Aspi prepara due misure distinte Il Sole 24 ORE

Liguria, all'Asl 3 avviato Pdta per cirrosi ed encefalopatia epatica Gazzetta di Reggio

Coppa Liguria Terza Categoria. Lumarzo, Rivarolese e Uragano sono le prime semifinaliste Tuttocampo

Superenalotto, anche 4 giocatori in Liguria centrano numeri milionari Telecity News 24

Superbonus, il governatore della Liguria Toti: “Con lo stop all’intervento di supporto delle Regioni, servono… Il Secolo XIX

(Adnkronos) – In Liguria l’Asl 3 ha messo a punto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) sull’encefalopatia epatica nel paziente cirrotico. Si tratta di una grave complicanza della c ...Parte delle risorse servirà per un sostegno di sistema alla logistica e l’altra andrà al cashback per i disagi creati dai cantieri straordinari ...