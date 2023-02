Liguria | all' Asl 3 avviato Pdta per cirrosi ed encefalopatia epatica

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Inl'Asl 3 ha messo a punto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale () sull'nel paziente cirrotico. Si tratta di una grave complicanza della, che si manifesta in modo più o meno rilevante. Nello specifico, è una grave problematica neurologica che subentra quando il fegato smette di svolgere una delle sue funzioni più importanti: la detossificazione. Lacausa circa 400 morti all'anno: è la prima causa di trapianto di fegato nella regione che - spiega una nota diffusa da Alfasigma - è al settimo posto in Italia per mortalità pere tumore del fegato. Pesa l'elevato consumo di alcol. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, in ...

... in, un uomo su 4 e una donna su 10 consumano alcol in modo pericoloso per la salute. I casi stimati di cirrosi epatica sono 5.100, il 60% dei quali dovuti probabilmente'alcol. L'...Chiusura in rosso per la Borsa di Milano ( - 0,37%, 27.751 euro). L'share ha terminato a - 0,36% (29.989 punti). Anche il Ftse italia Growth ha finito in negativo a - 0,72% (9.634 punti). Nel listino principale guadagnano Bper Banca (+4,41%), Telecom Italia (+2,52%...

