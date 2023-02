Liga 2022 2023 | il Girona la vince nel primo tempo | 6-2 pesantissimo all’Almeria

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilbatte 6-2 l’Almeria nel match valido per la 22ª giornata di. Match pirotecnico al ‘Montilivi’ con i padroni di casa che chiudono la partita nelsegnando 4 gol nei primi 45 minuti di gioco. L’Almeria trova il gol della bandiera con Ramazani al 66? ma ne subisce altri due tra il 77? e il 79? per il 6-2 finale. Sei marcatori diversi per ilche manda a segno Castellanos, Tsygankov, Riquelme, Hernandez, Martin e Stuani. I due gol degli ospiti portano la firma di Ramazani e Toure.che sale a 27 punti in 11ª posizione con un buon margine sulla zona retrocessione al momento occupata a sorpresa dal Valencia, che si trova 18° a 20 punti. Almeria che resta fermo in 15ª piazza a 22 punti. SportFace.