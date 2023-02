Liam Neeson e Helen Mirren stanno parlando del loro amore finito 37 anni fa con parole commoventi

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 17 febbraio 2023), 70, e, 77, sono stati fidanzati per cinquetra il 1980 e il 1985, vivendo insieme per quattro, e adesso ricordano ilcon affetto. Dopo che larelazione è finita 37fa l’attore irlandese e l’attrice inglese hanno ancoracolme di rispetto el’uno per l’altra. In un’intervista l’anno scorso ad AARP The Magazineaveva detto: “Non eravamo destinati a stare insieme, ma ci siamo amati molto, molto. Lo amo profondamente ancora oggi”, e aveva deun “uomo fantastico”. Ora...