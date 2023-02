L’ex Juve e Napoli Llorente si ritira dal calcio giocato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Fernandoha annunciato il suo ritiro, dopo essersi svincolato dall’Eibar: «Da oggi mi terrò in forma con il Padel» Fernandosidalattaccante diappende gli scarpini al chiodo dopo essere rimasto senza squadra da giugno 2022, quando si è svincolato dall’Eibar. Sul ritiro, lo spagnolo ha dichiarato: «Adesso è tutto chiaro. Continuerò a mantenermi in forma giocando a padel» In carriera è stato due volte campione d’Italia con i bianconeri e campione d’Europa (League) con il Siviglia, oltre a contare una finale di Champions con il Tottenham. L'articolo proviene daNews 24.

Dusan Vlahovic in gol durante- Nantes ma non basta: scoppia il caos e lo 'mandano' subito ... sfruttando in maniera perfetta'... Il gol e poco altro, la sintesi della prestazione dell'...Paredes sommerso dalle critiche dei tifosi delladurante il ... Insomma,Roma non sta riuscendo a convincere in Italia. Di ...

L'ex Juve Llorente lascia il calcio: l'annuncio in tv Tuttosport

L’ex Juve e Napoli Fernando Llorente annuncia il ritiro La Stampa

UFFICIALE: l'ex Juve e Napoli Llorente si ritra. Il messaggio in ... Calciomercato.com

Salernitana, Paulo Sousa e la Juve anni '90: confermato l'ex compagno in bianconero Tuttosport