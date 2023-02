Lettera a una ragazza che non c’è più

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Molto si è discusso e si continuerà a discutere a proposito delladi 19 anni che si è tolta la vita in un bagno dello Iulm di Milano. Si è impiccata, lasciando una motivazione tanto assurda quanto disarmante: «La mia vita è un fallimento». E allora, imitando la furba Chiara Ferragni, che sul palco dell’Ariston ha letto unaa se stessa bambina, ci vien voglia di scrivere unaa questa, con l’auspicio di poter contribuire, nel nostro piccolo, a indurre altri suoi coetanei che si trovano nella medesima condizione a non compiere un gesto così straziante e irreparabile. Cara Anna, per rivolgerci a te utilizziamo un nome di fantasia, bello come solo le cose semplici sanno essere. La tua storia ci lascia senza parole, proprio perché ci interroghiamo sulla fragilità umana e su quanti aspetti ...

Francesco si sentiva umiliato perché non riusciva a superare un esame. Riccardo aveva mentito ai suoi genitori sulla data della laurea. Claudio era stato punito per aver copiato. Sempre più universita ...Apre oggi al nuovo. Centro Nerucci . Il libro e le immagini. Oggi, venerdì 17, alle ore 17, apre al nuovo Centro Nerucci la mostra "Lettere dal Myanmar" dedicata alla rivoluzione dimenticata in corso ...