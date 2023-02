(Di venerdì 17 febbraio 2023) Atalanta.di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Questo è il responso della visita medica perche resterà fermo sicuramente per un paio di partite.

Da sport.sky.it Nessuna, ma solo un sovraccarico. È questo l'esito degli esami strumentali svolti da Paulo Dybala dopo il problemaaccusato nel match di Europa League contro il Salisburgo. Sostituito a metà ...... l'argentino ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un problema. Con la sua ... Paulo Dybala - Calciomercato.itUna buona notizia, perché se ci fosse stata unasi dovrebbe parlare ...

Lesione muscolare, anche Zapata fuorigioco - Sport L'Eco di Bergamo

Atalanta: lesione muscolare per Zapata, salta un match Agenzia ANSA

Zapata, infortunio: lesione muscolare alla coscia destra Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Brutte notizie: lesione muscolare per Duvan Zapata, possibile un mese di stop Prima Bergamo

Atalanta: lesione muscolare per Zapata, salta un match La Sicilia

Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - Brutte notizie per l'Atalanta, Duvan Zapata è rimasto vittima di un problema muscolare ...Nuovo infortunio per l'attaccante, che ha riportato la lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: stop di circa 3 settimane. Contro il Lecce oltre al colombiano, non ci sar ...