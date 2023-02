Leonardo DiCaprio è disperato e arrabbiato | basta battute sull’età delle fidanzate | lui cerca l’amore vero

Leggi su amica

(Di venerdì 17 febbraio 2023), infastidito,. Così gli amici descrivono, stufo di essere preso in giro per la sua vita sentimentale. Quello che vuole davè trovare una donna da amare. E l’età non conta. Dice lui… Foto Ansa Il gioco è bello quando dura poco. E la pazienza diè agli sgoccioli. Gli amici lo descrivono «». E anche «» per il modo in cui viene raccontato. O meglio, per essere continuamente preso in giro per la sua vita sentimentale. Per la battuta che lui frequenterebbe solo donne con meno di 25 anni. Perché c’è una cosa che lui vorebbe davtrovare: l’amore. L’età non conta. Perchénon è contento Dopo ...