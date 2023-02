L' emicrania colpisce anche i maschi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Immagina una persona che soffre di: l'influenza delle rappresentazioni cinematografiche e televisive ti porteranno a visualizzare una donna che si stringe le tempie e aggrotta le sopracciglia. I suoi occhi sono chiusi. Questa rappresentazione è talmente stereotipata e riduttiva da preoccupare i ricercatori che si occupano di cefalee. I progressi della ricerca sull'hanno dimostrato che la condizione e le modalità in cui può presentarsi nelle persone, sono molto più complesse e variegate rispetto al trattamento ricevuto sullo schermo. Man mano che la vera natura dell'diventa più chiara ai medici, la sua raffigurazione nella cultura pop sembra sempre più inadeguata e lontana dal vero. A questo proposito, la comunità medica sottolinea la necessità di usare il terminee non ...

... sia la cefalea che l'. Aiutando anche il corpo ed eliminare questo problema se già ...Il mal di testa da sinusite viene descritto da chi ne soffre come un dolore sordo e severo che...Terza patologia per frequenza e seconda per disabilità , l'quasi il 12% della popolazione, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne (in quelle di età compresa fra 35 e 49 ...

Le cefalee ricorrenti sono la prima causa di disabilità per le persone di età inferiore ai 50 anni, ma continuano a essere sotto-diagnosticate ...