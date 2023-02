L’emergenza siccità in inverno e gli inquietanti presagi dell’estate che verrà

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per un po’ non se n’è più parlato, ma lo spauracchio dellanon ha mai smesso di essere attuale. L’assenza di precipitazioni dello scorso anno protrattasi dall’fino all’estate inoltrata, unita a temperature molto elevate, ha impoverito le risorse idriche (come falde, bacini, fiumi e laghi) e per alcune settimane ha messo a dura prova la capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno idrico nazionale. In autunno, con la stagione dell’irrigazione dei campi ormai conclusa e le precipitazioni in aumento, il problema ha smesso di essere percepito come un’emergenza. Ma non per questo è stato risolto né ha smesso di mostrare i suoi effetti. Dopo un anno nero per l’agricoltura e per la produzione di energia idroelettrica, e in cui abbiamo iniziato a mettere in discussione l’utilizzo che facciamo dell’acqua, a oggi le risorse idriche ...